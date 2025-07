Media | Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza | Netanyahu | Per Hamas è finita libereremo gli ostaggi

In un contesto segnato da tensioni e speranze, Israele ha lanciato una bomba considerata illegale su Gaza, mentre Netanyahu dichiara di voler liberare gli ostaggi. Hamas, disposto a negoziati, chiede prima la fine del conflitto. Pochi istanti prima, Trump annunciava una tregua di 60 giorni: un nuovo capitolo di crisi e possibili accordi si apre, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

L'organizzazione islamista si è detta pronta a un accordo con Tel Aviv ma prima deve cessare la guerra. Qualche ora prima il presidente Usa Donal Trump aveva annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

"Non è un'area umanitaria, è una trappola per far morire le persone", denuncia il dottor Salha dell'ospedale Al-Awda. Un mese fa, Stati Uniti e Israele hanno lanciato la Gaza Humanitarian Foundation: un'operazione presentata come umanitaria, ma che ha ca

MEDIO ORIENTE | Freedom Flotilla, avanti con gli aiuti a Gaza nonostante il veto del ministro di Israele. L'appello lanciato da una delle volontarie della ong #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/08/katz-ho-ordinato-a-idf-di-fermare-nave-flotilla-per-

Media: colloqui su Gaza mentre Netanyahu sarà a Washington. Missile balistico lanciato dallo Yemen, Katz: «Tratteremo gli Houthi come l’Iran; Israele-Iran, nuove esplosioni. Trump valuta entrata in guerra; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.

The Guardian, 'Israele ha lanciato bomba illegale su Gaza' - L'esercito israeliano ha utilizzato una bomba da 500 libbre (230 chilogrammi), "arma potente e indiscriminata che genera un'onda d'urto dirompente e sparpaglia schegge su un'ampia area", nell'attacco ... Riporta ansa.it

Guerra a Gaza, Trump: "Da Israele ok a tregua di 60 giorni". 14 morti in raid Idf. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, Trump: 'Da Israele ok a tregua di 60 giorni'. Da tg24.sky.it