Filming Silo stagione 2 | l’esperienza folle del direttore della fotografia Baz Irvine

La seconda stagione di Silo entra nel vivo di un mondo post-apocalittico ampliato, offrendo spettacolari sfide tecniche e visive. Tra le figure chiave dietro le quinte spicca Baz Irvine, il direttore della fotografia che ha contribuito a rendere ogni scena un capolavoro di estetica e tensione. Scopriamo come la sua esperienza folle ha plasmato l’aspetto visivo di questa avventura epica, arricchendo ulteriormente l’universo narrativo e coinvolgendo gli spettatori in un viaggio sempre più sorprendente.

l'approfondimento sulla seconda stagione di silo e le sue sfide tecniche. La seconda stagione di Silo, serie televisiva ambientata in un mondo post-apocalittico, ha ampliato notevolmente l'universo narrativo, introducendo nuovi personaggi, ambientazioni e tensioni. La narrazione si è sviluppata attraverso molteplici storyline, tra cui il viaggio di Juliette Nichols (interpretata da Rebecca Ferguson) in un silo sotterraneo differente e l'emergere di una rivolta nel Silo 18. Uno degli aspetti più innovativi della produzione riguarda le sequenze subacquee e gli ambienti futuristici, curati nei dettagli dal direttore della fotografia Baz Irvine.

