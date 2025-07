La premier dal papa lo storico Alberto Melloni | Francesco era un amico Nuovi rapporti da costruire

Dal papato di Francesco a quello di Leone, i mutamenti nei rapporti tra Chiesa e politica si intrecciano con le dinamiche di potere e fiducia di Giorgia Meloni. Alberto Melloni, storico di fama, analizza il legame tra la premier e l’ex Pontefice argentino, rivelando come quell’amicizia abbia influenzato la sua visione e il suo ruolo. Ma cosa cambierà ora? La risposta apre un capitolo nuovo nella storia delle relazioni tra Stato e religione in Italia.

Roma, 3 luglio 2025 – Da papa Francesco a papa Leone: che cosa cambia per Giorgia Meloni? Alberto Melloni (nella foto sotto), riconosciuto come uno degli storici piĂą esperti e affermati sul Cristianesimo e sulle questioni religiose, parte proprio dal rapporto tra la premier e l'ex Pontefice argentino: "Giorgia Meloni ha avuto un rapporto speciale con papa Francesco. Il Papa vedeva in lei una popolana e lei in lui anche una figura quasi paterna, alla quale era accomunata da un approccio che ha a che fare con la biografia politica di tutti e due. E questo è stato per la presidente del Consiglio un supporto formidabile e fondamentale in molte circostanze: basta pensare al fatto che il Papa abbia accettato l'invito ad andare suo ospite al G7 di Borgo Egnazia".