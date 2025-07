Con Bonny cala il sipario sul mercato in attacco? L’Inter ha un obiettivo!

L’Inter si prepara a fare un passo decisivo nel mercato in attacco con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, annunciato domani. Un acquisto che non solo rafforza la rosa, ma potrebbe anche aprire nuove strategie per il futuro: infatti, la società nerazzurra non esclude altre mosse nei prossimi giorni, puntando a consolidare una squadra competitiva e ambiziosa. La vera svolta è alle porte.

Ange-Yoan Bonny sarà prevedibilmente annunciato domani come nuovo giocatore dell'Inter. Con il suo arrivo, il mercato in attacco dei nerazzurri potrebbe non essere ancora chiuso. Ecco il motivo. LA CERTEZZA – Ange-Yoan Bonny è approdato nel mondo Inter sulla base di una volontà piena e condivisa della società e dello staff tecnico nerazzurri. Le sue qualità tecniche, i suoi margini di crescita e le doti umane a lui riconosciute da parte di Cristian Chivu hanno favorito l'incrociarsi delle strade del francese e dei meneghini. Il suo arrivo sarà non solo utile per incrementare il tasso tecnico dell'attacco dell'Inter, ma anche funzionale a "stimolare" un Marcus Thuram apparso sempre più svogliato nelle sue ultime uscite in maglia nerazzurra.

