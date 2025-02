Metropolitanmagazine.it - Simona Izzo, chi è l’ex moglie di Antonello Venditti e madre di suo figlio: “Mi ha tradito con una cozza”

in passato sono stati marito e, un matrimonio importante che sono stati sposati dal 1975 al 1978. Tre anni d’amore e undi nome Francesco, ma poi le cose tra i due sono naufragate per via di un tradimento. A rivelarlo è stata proprio lache parlando della relazione conha rivelato: “È stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”.ha raccontato chel’aveva tradita con una donna esteticamente non molto gradevole, che lei ha definito in maniera tranchant un ‘cesso’, e di averlo lasciato a causa delle sue continue scappatelle.L’attrice, ospite nel programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo, ha parlato di alcuni dei suoi più grandi amori tra cui proprio il cantante: “L’ho dovuto lasciare dopo l’ennesimo tradimento e lei era pure un cesso.