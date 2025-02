Lapresse.it - Russia, arrestato per droga un altro cittadino statunitense: le immagini del detenuto in cella

Un tribunale di Mosca ha preso in custodia undopo che i funzionari doganali avrebbero trovato marmellata alla cannabis nel suo bagaglio. Il tutto pochi giorni dopo lo scambio di prigionieri trae Stati Uniti, che la Casa Bianca aveva definito un disgelo diplomatico e un passo verso la fine dei combattimenti in Ucraina. Caleb Wayne Byers è stato posto in custodia per 30 giorni in attesa di indagini, con l’accusa di traffico di. Se condannato, rischia fino a sette anni di carcere. L’agenzia Interfax ha riferito che l’americano è statoall’aeroporto Vnukovo di Mosca dopo essere arrivato da Istanbul venerdì scorso.