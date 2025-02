Sport.quotidiano.net - Gasp si affida a Samardzic. L’Atalanta punta la vetta

E’ ancora un’Atalanta in emergenza quella che alle 15 riceverà al Gewiss Stadium il Cagliari, in un match che i nerazzurri devono vincere per restare nella scia di Napoli e Inter. Dea, terza con 50 punti, che potrà contare sulla spinta dei 20mila dello Stadium di viale Giulio Cesare, ma non avrà sei giocatori: oltre ai soliti Kossounou, Scalvini e Scamacca, e a Maldini out tutto febbraio, non hanno recuperato Kolasinac e soprattutto Ademola Lookman, ritenuto ancora non pronto dopo tre settimane di stop per la lesione al collaterale del ginocchio destro. L’anglo nigeriano rientrerà martedì sera nel match da dentro o fuori dei playoff di Champions contro il Bruges. Come al solitoerini non fa turn over in vista della Champions: oggi giocheranno i migliori a disposizione. Previsto il rientro in porta per Marco Carnesecchi, che dovrebbe aver smaltito il forte attacco influenzale che lo ha costretto a saltare Verona e Bruges, dando spazio al vice Rui Patricio.