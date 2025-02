Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A, arriva la squadra dell’ex allenatore pesarese Colini. Gastaldo carica l’Italservice:: "Napoli troppo forte? Proviamoci»

Terza gara in sette giorni perPesaro. La severa sconfitta piemontese deve essere archiviata e riscattata. I biancorossi oggi ricevono la visita di un’altra formazione costruita per vincere lo scudetto, ildei tanti ex, misterin primis. Si gioca al PalaMegabox, ore 20.30. Terzo capitolo del girone di ritorno. Emiliano, laterale del, dice: "Ilè una delle favorite per lo scudetto. È unaben allenata e piena di campioni che non hanno bisogno di presentazioni. Sarà una partita durissima, che dovremo cercare di tenere in vita fino ai minuti finali concedendo il meno possibile. Le assenze peseranno sicuramente, perdiamo due giocatori importantissimi; ciò nonostante, siamo in casa e con il sostegno dei nostri tifosi dovremo dare tutti qualcosa in più".