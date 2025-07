Il problema posti auto I residenti sono disposti anche a pagare una quota

Difficoltà di parcheggio e facilità di sanzioni. A segnalare la situazione che insiste nel tratto di via Matteotti a Pieve a Nievole nella zona del palazzo Bedini è il consigliere David Baldi del gruppo misto, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Questi lamentano infatti "la scarsa possibilità di poter parcheggiare lungo la via nelle ore di punta – come fa sapere Baldi – o di poter semplicemente scaricare la spesa data la solerzia delle pattuglie a sanzionare gli automobilisti, che non espongono il tagliando, seppur vero che i primi 10 minuti di sosta sono gratuiti ma che spesso lasciano per molto tempo le auto in sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il problema posti auto. I residenti sono disposti anche a pagare una quota

“Apprezzo Achille Lauro e Lucio Corsi ma il problema di questi è che sono tutti a scadenza. Hanno dentro la morte artistica, vedi i Maneskin”: parla Antonello Venditti - “Mi sono messo al piano e magicamente una mattina mi è arrivata. Tutta d’un botto. Tornavo a Roma dopo quattro anni di esilio, mi riconciliai con la città ”, racconta Antonello Venditti al Corriere della Sera.

MotoGp, Bagnaia terzo senza spunto: “Non sono riuscito a sorpassare. E’ un problema” - Jerez de la Frontera, 27 aprile 2025 – Ormai non solo la Sprint Race. Pecco Bagnaia non sorpassa più, almeno a Jerez de la Frontera.

Moda di lusso in crisi di autenticità : ma il vero problema sono le copie? - Nelle ultime settimane TikTok è stato invaso da clip che sostengono di “svelare la verità ” sul lusso: (presunti) artigiani cinesi si fanno riprendere mentre confezionano borse Hermès, Chanel e Gucci  che si possono comprare a un decimo del prezzo del negozio perché sono private del logo pur mantenendo «same quality, same material» (e ve la vendono con la dust bag delle aziende europee).

È aperto! Abbiamo realizzato 100 nuovi posti auto e moto. Sono parcheggi gratuiti. Perché Bacoli deve avere sempre più strisce bianche. Accessibili a tutti. Li troverete negli ex cantieri di Baia, all’ingresso della nostra città . Parcheggi d’interscambio. È un nuov Vai su Facebook

Pieve Ligure, le moto dei bagnanti sfrattano le auto dei residenti: “Gravemente danneggiati” - Il Comune traccia parcheggi per gli scooter di chi va al mare dove prima c’erano posti auto per i residenti e puntualmente scoppia la polemica. Come scrive msn.com

