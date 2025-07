A Bra un posto dove stare bene

Nel centro di Bra sorge un luogo, un piccolo universo fatto di tante cose, che si chiama Cantine Ascheri. Non solo cantina, non solo ristorante, ma un rifugio e una spa dove chiudersi al resto del mondo e passare tempo di qualit√† per s√©. Sorseggiando un buon calice di Barolo, neanche a dirlo. Il deus ex machina di tutto questo progetto √® Matteo Ascheri, settima generazione di una famiglia che fa vino a Bra dal 1880 (Ascherius una volta era un nome proprio da queste parti). Questo comune √® stato a lungo, sin dal 1800, il centro del Piemonte per la produzione di vino di Langhe e Roero. Un destino che √® mutato nel 1929, quando una grande crisi economica ha colpito queste zone, facendo fallire molte cantine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it ¬© Linkiesta.it - A Bra, un posto dove stare bene

