Anime 2025 imperdibili che hai probabilmente trascurato

Il panorama degli anime di questa estate 2025 si presenta ricco di novità e produzioni che stanno attirando l'attenzione del pubblico, tra nuove stagioni di franchise affermati e serie attese da tempo. In mezzo a questa vasta offerta, alcune produzioni meno pubblicizzate emergono come veri e propri tesori nascosti, capaci di sorprendere e conquistare gli appassionati. Di seguito si approfondiscono alcune delle serie più interessanti del momento, analizzando le loro caratteristiche principali, le piattaforme di distribuzione e i protagonisti che ne animano le trame.

