Ecuba, la vendetta di una madre. La lezione inascoltata dei classici sulle conseguenze delle guerre.

Pluripremiata attrice di teatro, ma anche interprete di pellicole cinematografiche questa sera Arianna Scommegna sarà la protagonista dell’ Ecuba di Euripide, in scena, alle 21, nel meraviglioso anfiteatro romano di Luni. La rivisitazione della tragedia greca prodotta da Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con Teatro Cavour di Imperia e Tindari Festival andrà quindi a chiudere la trilogia odissiaca di Sergio Maifredi iniziata nel 2022 con l’Aiace e proseguita con il Filottete nel 2023, nell’ambito del progetto ‘Parole antiche per pensieri nuovi Mediterraneo. Guerre, porti, mercati e civiltà ’, che racconta le rotte del passato e le sfide del presente attraverso le parole della grande letteratura mediterranea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

