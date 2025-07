L’impatto del turismo sui territori e la trasformazione dell’identità urbana

Gli autori di questo libro – Paolo Verri, direttore di Fondazione Mondadori e tra i massimi esperti di progetti culturali per le comunità urbane in Italia, e Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI – dialogano sul futuro del turismo cercando di capire come renderlo più equo, sostenibile e umano di fronte a sfide come l'overtourism e la necessità di regolarne l'impatto ambientale. PV – Esiste un momento preciso in cui una città smette di appartenere a chi la vive per diventare proprietà di chi la visita. Non è un cambiamento improvviso, ma un lento scivolare verso una trasformazione profonda dell'identità urbana.

La capitale danese reinventa il turismo con un'iniziativa che premia i visitatori che scelgono il treno e partecipano ad attività a basso impatto ambientale, dimostrando che la sostenibilità può essere un'esperienza vantaggiosa e coinvolgente - Mentre il mondo cerca di navigare le acque agitate del cambiamento climatico, alcune città stanno tracciando rotte innovative verso un futuro più verde, anche nel settore del turismo.

Aereo da turismo precipita ad Asiago durante l'atterraggio, due feriti gravi nell'impatto - Un aereo ultraleggero Cessna 172 ha mancato l'atterraggio e si è schiantato nei pressi dell'aeroporto di Asiago

Bari torna set per i film, quattro produzioni a giugno: «Forte impatto sul turismo» - Bari si conferma terra di cinema. E soprattutto quando arriva il clima mite, torna a far sognare con le macchine da presa in giro per le strade.

Al Parco delle Ginestre di Oriolo dei Fichi arriva il Disc Golf per valorizzare il territorio a impatto ambientale zero Il Comune di Faenza ha approvato il progetto per l'installazione di un percorso di Disc Golf a 9 cesti presso il Parco delle Ginestre. Questa iniziativ

Turismo verde e digitale: l'Europa ridisegna il futuro del settore - Dal secondo "stocktaking report" della Commissione Europea emergono progressi strutturali nel percorso verso un turismo sostenibile e digitale

Turismo sostenibile: innovazione e italian style incontrano la "teoria dei vuoti" - Gestire la crescente domanda di turismo sostenibile senza snaturare i luoghi, bilanciare l'accessibilità economica con la qualità ambientale, trasformare la