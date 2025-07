Regionali, accordo De Caro-Pd locale sulla ricandidatura di Giani.

Sulla ricandidatura di Eugenio Giani l’unione comunale del Pd di Monsummano e l’amministrazione De Caro sono d’accordo. Secondo il Pd che ha votato all’unanimitĂ il nome di Giani per la candidatura al secondo mandato per la presidenza della Regione Toscana "il buon governo della Toscana mette il Presidente Eugenio Giani al quarto posto nell’annuale classifica di gradimento dei presidenti di Regione e sindaci stilata dal Sole 24 Ore. Tale risultato ha spinto l’assemblea comunale del Partito Democratico di Monsummanoa votare all’unanimitĂ la richiesta della candidatura al secondo mandato di Giani come Presidente della regione Toscana, indirizzandola alla segretaria nazionale Elly Schlein ed al segretario regionale Emiliano Fossi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

