È passato in consiglio comunale l’inserimento di “ius soli” e cittadinanza italiana onoraria nello statuto comunale. La delibera votata dai gruppi di maggioranza non rende subito eseguibile il provvedimento, ma dà avvio all’iter previsto. Fratelli d’Italia attacca: "Si tratta di inserire nel principale atto normativo del Comune un riferimento a qualcosa che oggi non esiste nemmeno come legge dello Stato". "Abbiamo espresso la nostra contrarietà nell’affrontare in maniera ideologica e semplicistica un tema complesso come quello della cittadinanza – dice Vittorio Picchianti –. Non riteniamo che nel nostro Paese ci sia un’emergenza a riguardo e prova ne è che l’Italia è ogni anno tra i primi due-tre Paesi europei per numero assoluto di cittadinanze concesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I duelli della politica. Ius soli a Fucecchio: "Bandiera ideologica"