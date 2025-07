The Bear non è una serie tv sulla cucina ma sul burnout

Il piĂą grande malinteso su “The Bear” è pensare che sia una serie sull’alta cucina. Non lo è mai stata. Fin dall’inizio ha raccontato gioie e dolori dei due universi degli adulti: casa e lavoro. Nella prima stagione ha mostrato come l’ossessione per il mestiere sia un potente anestetico al lutto. Nella seconda ha messo a nudo la fragilitĂ dei legami, biologici o scelti, quando manca la figura attorno a cui ruotava un equilibrio precario fatto di goffo amore, conflitto e silenzi irrisolti. Nella terza ha mostrato l’importanza di avere un capo stronzo, perdendosi però un po’ per strada e scontentando qualche fan. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - The Bear non è una serie tv sulla cucina, ma sul burnout

