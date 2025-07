Taranto sparatoria | un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione In serata

L’omicidio è avvenuto nel quartiere Tamburi, in via Machiavelli. Diversi bossoli rinvenuti in strada. Potrebbe essere stato un agguato. Un uomo è morto poco dopo il trasporto all’ospedale, un altro è in rianimazione, un altro è pure in condizioni gravi. C’è anche un terzo ferito. Non ci sono minorenni coinvolti, fonte Asl. Intervenuti polizia, carabinieri e polizia locale.      L'articolo Taranto, sparatoria: un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, sparatoria: un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione In serata

In questa notizia si parla di: morto - rianimazione - taranto - sparatoria

È morto Alessio Agostini: la compagna lo ha trovato senza vita, vani i tentativi di rianimazione - Alessio Agostini, uno degli imprenditori coinvolti nell’inchiesta Sciabolata condotta negli ultimi mesi dalla guardia di finanza di Trento, è morto nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno 2025.

Malore a San Leone e pronta rianimazione dei poliziotti, il 53enne non ce l'ha fatta: è morto in ospedale - È morto qualche ora fa, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio, il cinquantaquattrenne favarese che ieri pomeriggio i poliziotti della sezione Volanti avevano soccorso al viale Delle Dune a San Leone.

Dal carcere alla Rianimazione, gli amici: "Vogliamo sapere perché Adam è morto". Domani l'autopsia - Si terrà nella mattinata di lunedì 16 giugno l'autopsia sul corpo di Adam Compaore, il 34enne morto nella giornata di giovedì 12 giugno all'Ospedale Maggiore di Parma.

Taranto, sparatoria: un morto e tre feriti tra cui uno in rianimazione; Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi. Un morto e tre feriti; Sparatoria a Taranto, un morto e tre feriti.

Sparatoria a Taranto: un morto e tre feriti, uno è in gravissime condizioni - È di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, al rione Tamburi di Taranto. Scrive repubblica.it

Taranto, sparatoria ai Tamburi provoca un morto e tre feriti: tra loro anche un bambino - È di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, al rione Tamburi di Taranto. Secondo msn.com