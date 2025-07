Famiglia travolta dalla corrente Annegata una donna di 70 anni Salvati il marito la figlia e la nipote

Una giornata al mare nella splendida cornice della spiaggia del Gombo, all’interno del parco di San Rossore, si è trasformata in tragedia per una famiglia livornese. Una donna di 70 anni, Serenella Bernini, è morta annegata nel pomeriggio di ieri dopo essere stata trascinata al largo dalle correnti, insieme ad altri tre familiari, tra cui il marito, la figlia e una nipote minorenne. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di porto di Livorno, la vittima si era tuffata in mare insieme al resto della famiglia per poi essere trascinata sempre più al largo a causa delle forti correnti nella zona della foce dell’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia travolta dalla corrente. Annegata una donna di 70 anni . Salvati il marito, la figlia e la nipote

