Valery Gergiev non è un nome che ricorre spesso tra le guide gastronomiche, eppure figura, silenziosamente, tra i grandi proprietari immobiliari della ristorazione italiana. Il suo patrimonio – ricostruito da un’inchiesta della Fondazione anti-corruzione fondata da Aleksej Navalny – comprende beni per oltre cento milioni di euro sparsi tra Venezia, Milano, Roma, Rimini e la costiera sorrentina. Molti di questi beni ospitano ristoranti, bar, locali storici o strutture ricettive. Il maestro russo, allontanato dal Teatro alla Scala per il suo silenzio sull’invasione dell’Ucraina, si muove oggi nell’economia italiana attraverso società immobiliari e lasciti opachi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gergiev e il palcoscenico segreto del gusto