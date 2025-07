omaggio a luisa castiglioni architetta e designer milanese

Serate culturali ad Ameglia. Al via stasera la rassegna ’Incontri al Castello’, occasioni "per conoscere figure, avvenimenti, autori di significativa importanza per il territorio ed anche momenti piacevoli ambientati in un luogo particolarmente bello e intimo – spiega l’assessore alla cultura Marzia Ratti –. Iniziamo con la grande architetta e designer Luisa Castiglioni, che ho avuto l’onore di ben conoscere in quel di Bocca di Magra ". Luisa Castiglioni (1922-2015), architetta e designer milanese attiva nel secondo dopoguerra, ha frequentato Bocca di Magra dagli anni Cinquanta, invitata da Giulio Einaudi, entrando in contatto con il gruppo di intellettuali e architetti che ogni estate si ritrovavano nel borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

