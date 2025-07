La Corte penale internazionale e l’impunità che resiste

Il 17 luglio 1998 si chiudeva a Roma la conferenza diplomatica dove i rappresentanti di centosessanta Stati avevano negoziato il testo del trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Cpi), tribunale con sede all’Aja che verrà poi effettivamente costituito a seguito dell’entrata in vigore del trattato (lo Statuto di Roma) il 1° luglio 2002 dopo aver conseguito il numero minimo di ratifiche a tal fine previste (sessanta Stati). Oggi i Paesi contraenti sono centoventicinque ma senza, tra gli altri, Stati Uniti d’America, Cina, Federazione russa, e con la procedura di recesso avviata in particolare da un Paese dell’Unione europea, l’Ungheria, che si è rifiutata ostentatamente di applicare la decisione della Cpi del novembre 2024 sul mandato d’arresto di Benjamin Netanyahu (mentre riguardo al mandato d’arresto emesso dalla Cpi a inizio anno verso Us?ma al-Ma?r? Na??m l’Italia si è limitata lo scorso gennaio a violare lo Statuto di Roma, in specie l’obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale, aiutando il presunto criminale rimpatriandolo in Libia). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Corte penale internazionale, e l’impunità che resiste

In questa notizia si parla di: corte - penale - internazionale - impunità

Ungheria: il Parlamento vota ritiro di Budapest da Corte Penale Internazionale. Salvini: “Scelta giusta e libera” - ''Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio''. Così su X il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato il voto del parlamento ungherese per il ritiro di Budapest dalla Corte penale internazionale L'articolo Ungheria: il Parlamento vota ritiro di Budapest da Corte Penale Internazionale.

Amal Alamuddin “fuorilegge” per l’America: la moglie di George Clooney ha fornito una consulenza legale contro il premier Netanyahu alla Corte Penale - Terremoto in casa di George Clooney. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la moglie dell’attore hollywoodiano, Amal Alamuddin sarebbe nell’ occhio del mirino dell’amministrazione Trump.

L’Ungheria esce dalla Corte Penale Internazionale, Salvini: “Scelta di giustizia” - L’Ungheria ha avviato le pratiche per uscire dalla Corte Penale Internazionale. Infatti, il Parlamento ungherese ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban.

Esistono “fondati motivi per ritenere che nella regione del Darfur, in Sudan, siano stati e continuino a essere commessi crimini di guerra e crimini contro l’umanità”. La durissima accusa arriva dalla viceprocuratrice della Corte penale internazionale, Nazhat Sh Vai su Facebook

«L’attuale genocidio è indubbiamente la conseguenza dello status eccezionale e della protratta impunità che è stata concessa a Israele. Israele ha violato in modo sistematico e flagrante il diritto internazionale, comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezz Vai su X

Giustizia incompiuta | La Corte penale internazionale, e l’impunità che resiste; “Crimini di guerra e impunità in Sudan”, la dura accusa della Corte penale internazionale; Giustizia internazionale: da Srebrenica a Gaza? Perduca (magistrato), “Non dobbiamo rassegnarci all’impunità”.