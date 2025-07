Io non voglio parlare della moglie del ministro che al check-in salta la fila accompagnata dalla scorta, e dell’attore che lo riferisce indignato alla telecamera del telefono, e dei giornali cui non pare vero avere la storiella di casta estiva. Non ne voglio parlare perché so che di quella vicenda lì mi scandalizzano cose diverse da quelle che scandalizzano i più, e non voglio fare la controcorrentista. Sì, la prima cosa che mi viene in mente davanti a quella notizia è: cosa sei classe dirigente a fare, se vai in un aeroporto pieno di turisti, indistinguibile dalle masse silenziosamente disperate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il dramma di un Paese che non si merita Alberto Sordi