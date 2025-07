Macron si ricandida fra due giri nel 2032 e congela la politica francese

Emmanuel Macron ha fatto ben più che terremotare la scena politica francese e ha presentato la propria candidatura alle presidenziali del 2032. In questo modo ha anche tagliato le gambe a tutti i suoi aspiranti successori alla presidenza: il giovane debordante Gabriel Attal, l’insidioso Édouard Philippe e il periclitante François Bayrou, premier di un governo che ogni giorno rischia il collasso. Dunque, l’erede di Macron è Macron: nessun altro osi aspirare a condividere la sua popolarità , rispettando in pieno il rito neogollista: “La France, c’est moi!” Parlando ai giovani del suo movimento il presidente ha infatti detto: «Io avrò bisogno di voi tra due anni, avrò bisogno di voi tra cinque anni, avrò bisogno di voi tra dieci anni». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Macron si ricandida fra due giri, nel 2032, e congela la politica francese

In questa notizia si parla di: macron - politica - francese - ricandida

La politica di Berlino non passa per Macron - A 62 anni, l'ex vicecapogruppo dell'Unione al Bundestag eredita un dicastero cruciale in una fase storica segnata da tensioni globali e fragilità strategiche

Macron: Riconoscimento dello Stato palestinese è un'esigenza politica - "Riconoscere uno Stato palestinese non è semplicemente un dovere morale, ma un'esigenza politica". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una congerenza stampa a Singapore, elencando diverse condizioni per compiere questo passo.

Macron: “Riconoscere la Palestina è esigenza politica” - Per il presidente francese Emmanuel Macron, “riconoscere la Palestina non è solo un obbligo morale ma anche una necessità politica”.

La France, c’est lui | Macron si ricandida fra due giri, nel 2032, e congela la politica francese; Lettera ai francesi. Si ricandida Macron, chef de guerre e mediatore dalle alterne fortune (di D. Ceccarelli); Brigitte ed Emmanuel Macron, la storia d'amore in 10 foto.

La Bastiglia di "re Luigi" Macron e la "ghigliottina" a Marine Le Pen - Il 14 luglio, tra parate militari e bandiere tricolori, Emmanuel Macron festeggia la Repubblica e prova anche a mostrarsi protagonista sulla scena ... Scrive iltempo.it

Francia, Macron ha affrontato una crisi politica senza precedenti nel ... - Nel 2024 Macron ha affrontato la sua più grande crisi politica, poiché la sua coalizione centrista ha perso il potere alle elezioni europee e nazionali. Secondo it.euronews.com