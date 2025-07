L’appello di Tridente | Serve un dirigente per il commissariato

Lo scorso 23 giugno è entrato in servizio il nuovo dirigente del Commissariato di polizia di Montecatini Terme, il vice questore aggiunto Andrea Natale. Rimane ancora senza dirigente il Commissariato di Pescia, dopo che lo scorso 1 gennaio è andato in pensione il vice questore Davide De Servi. Allo stesso Natale, il compito di dirigere anche gli uffici pesciatini. Il consiglio comunale, intanto, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dai tre capigruppo di maggioranza, Simone Bertini per il Partito Democratico, Matteo Leggio per ’Pescia è di Tutti’ e Vincenzo Filizola per ’Una storia nuova’, con il quale si chiede al sindaco Riccardo Franchi e alla giunta comunale di attivarsi con il Governo per la nomina di un nuovo dirigente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’appello di Tridente: "Serve un dirigente per il commissariato"

In questa notizia si parla di: dirigente - commissariato - appello - tridente

Colleferro. Il Commissario Capo Antonio Mazza è il nuovo Dirigente del locale Commissariato della Polizia di Stato - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 8 Maggio, abbiamo avuto modo di conoscere personalmente il nuovo Dirigente del Commissariato della L'articolo Colleferro.

Colleferro, Antonio Mazza nuovo dirigente del commissariato di Polizia: "saremo vicini alla gente" - La vicinanza ai cittadini e la presenza sul territorio sono queste le linee guida del nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Colleferro il Dott.

Operazione antidroga senza rispettare le procedure a Torino: assolta Alice Rolando, ex dirigente del commissariato Dora Vanchiglia - Assolta Alice Rolando, ex dirigente del commissariato Dora Vanchiglia e oggi vicequestora; condannati gli altri poliziotti coinvolti insieme a lei.

L’appello di Tridente: Serve un dirigente per il commissariato.

Contratti reiterati, dirigente regionale assolta in appello - Contratti reiterati, dirigente regionale assolta in appello Corte dei conti: "Conferimenti abusivi non bastano per la condanna" AOSTA , 13 gennaio 2025, 16:18 ... Secondo ansa.it

Commissariato a rischio declassamento, l'appello della sindaca - RaiNews - Commissariato a rischio declassamento, l'appello della sindaca Colangelo si rivolge a Piantedosi: "Qui molte condanne per mafia, conservare il Reparto Prevenzione e Crimine" ... Come scrive rainews.it