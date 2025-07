Boxe Etinosa Oliha non autorizzato a combattere | problema fisico rinviato il sogno mondiale

Etinosa Oliha dovrĂ rinviare i suoi sogni di combattere per la conquista del titolo mondiale IBF dei pesi medi. Nella notte tra il 19 e il 20 luglio il pugile italiano avrebbe dovuto affrontare lo statunitense Austin Williams nella “semifinale iridata” (il vincitore avrebbe meritato il diritto di fronteggiare il kazako Janibek Alimkhanuly, attuale detentore delle cinture IBF e WBO), ma purtroppo il piemontese non ha superato le visite mediche di controllo e non potrĂ salire sul ring di Frisco (USA). Al 27enne è stata riscontrata una lesione alla retina dell’occhio sinistro, non ha ricevuto l’autorizzazione a combattere e dovrĂ sottoporsi a un intervento d’urgenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Etinosa Oliha non autorizzato a combattere: problema fisico, rinviato il sogno mondiale

