Ravenna D’Orsi e Guida assi di Coppa. Dominio giallorosso, finale a un passo

2Lavagnese 0(5-3-2): Gal; Crosariol (33’ st Milan), Mauthe (33’ st Onofri), Venturini (42’ st Busato), Agnelli (33’ st Esposito),; Calandrini,, Mandorlini; Zagre, Di Renzo (27’ st Lordkipanidze). A disp.: Fresia, Rossetti, Rrapaj, Manuzzi. All. Marchionni. LAVAGNESE (4-3-3): Gragnoli; Attuoni (40’ st Garibotto), Oneto, Berardi, Ghigliotti, Lupinacci (14’ st Ghio); Masini (17’ st Gabelli), Romanengo, Balan (11’ st Banfi); Marianelli, Lombardi (22’ st Pastorino). A disp.: Raspa, Pozzi, Ampese, Mantero. All. Roselli. Arbitro: Rossini di Torino. Reti: 43’ pt; 3’ st. Note – Spettatori paganti 1.024 (fra cui 64 ospiti), incasso 6.010 euro. Rec.: 0’ e 4’. Angoli 8-4. Ammoniti: Romanengo, Agnelli, Berardi, Banfi. Ilsupera la Lavagnese nella semidi andata dellaItalia e, in attesa del match di ritorno in programma fra due settimane, mette una bella ipoteca sull’accesso alladel 12 marzo.