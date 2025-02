Internews24.com - Juve Inter, Thuram gioca? Da Appiano adesso filtra una sensazione

di Redazione, Marcusancora in dubbio, dauna sensazione sulle condizioni, i dettagli in previsione del derby d’Italia all’Allianzsi avvicina, domenica tra le mura dell’Allianz Stadium andrà in scena il match tra la compagine allenata da Simone Inzaghi e quella di Thiago Motta. Bene, uno deglirogativi più grandi in previsione della sfida riguarda le condizioni dell’infortunato Marcusvenuto in collegamento per Sky Sport daGentile, il giornalista Matteo Barzaghi ha aggiornato proprio sul talento francese, il quale è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia che gli ha impedito di prendere parte all’allenamento odierno.L’esperto ha dichiarato di non sapere se domanitornerà in gruppo, ma che gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato l’assenza di lesioni, dunque si tratterebbe ‘solo’ di superare il dolore provato.