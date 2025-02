Metropolitanmagazine.it - Galileo arriva a Roma per il suo processo davanti all’Inquisizione

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo aveva rivoltato la vecchia fisica aristotelica da cima a fondo, scatenando un putiferio. Il mondo accademico italiano era in subbuglio, come lo era quello teologico. L’autore, il pisano Galilei, sostiene che l’universo eliocentrico copernicano è una realtà effettiva, del tutto concreta, e non una mera ipotesi matematica utile a facilitare i calcoli. La Terra immobile, i nove cieli, le stelle fisse, gli epicicli, l’universo finito, finalistico e ordinato: tutto è da buttare. La reazione del mondo ecclesiastico non si fa attendere. Già il Maestro del Sacro Palazzo Nicola Riccardi, aveva scritto all’inquisitore di Firenze che il papa avrebbe voluto impedire la diffusione del libro, che doveva essere corretto. E il 13 Febbraio del 1633Galileiper presenziare,al tribunale dell’Inquisizione, alper eresia che lo segnerà per il resto della vita.