Secoloditalia.it - Non possiamo non dirci Cristicchiani: “Quando sarai piccola” per noi ha già vinto (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Non sappiamo se vincerà Sanremo, ma sicuramente il 75° Festival della Canzone Italiana sarà ricordato (oltre che per il messaggio di Papa Francesco) soprattutto per “” di Simone Cristicchi, la delicatissima lettera che il cantautore romano ha dedicato alla mamma anziana non più autosufficiente e malata di Alzheimer, accudita dal figlio come una bambina.Una canzone recitativa che colpiva già solo nel testo (ha ricevuto il Premio Lunezia), confermata poi dalla forza della sua interpretazione che ha anche commosso il pubblico dell’Ariston. Parole come “Eeee. è ancora un altro giorno insieme a te, / Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato / E sorridere del tempo che non sembra mai passato. /mi insegnerai davvero chi sono, / A capire che tuo figlio è diventato un uomo”.