Olimpiadi robotiche, l'Isis Bernocchi strappa un super secondo posto

Legnano (Milano), 11 febbraio 2025 – Vale ilnelleil lavoro di programmazione portato a termine della squadra deldi Legnano, che ha conquistato l’ambito podio in occasione della manifestazione andata in scena l’8 e il 9 febbraio allo spazio Malpensa Fiere di Busto Arsizio, all’interno di Expo Elettronica. La squadra degli studenti dell’Istituto, quindici ragazzi delle classi terze e quarte dell’indirizzo Informatica, ha gareggiato con i team di altre sette scuole di ambito tecnico del territorio dell’Alto Milanese e della Bergamasca. La competizione – articolata in tornei fra tutti gli Istituti nelle varie discipline, Line- Follower, Robo-Sumo, Robo-Labirinto, Robo-Calcio – è consistita nella programmazione di un robot car a due ruote, dotato sensori di riga e sensori ad ultrasuoni: una volta conclusa questa fase del torneo, gli studenti sono stati ingaggiati in un’ulteriore sfida, a sorpresa, che li ha visti impegnati nella programmazione di un braccio robotico a cinque assi.