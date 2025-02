Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, sarà possibile modificare l’aspetto del cacciatore gratis, ma solo la prima volta

Capcom ha confermato che incompletamentedel proprioe del compagno Felyne, ma con una limitazione: lamodificainfatti totalmente gratuita, ma le modifiche successive richiederanno l’acquisto di un mini-DLC a pagamento chiamato “Grooming Ticket”.Questa meccanica, già vista inWorld e Rise, non è particolarmente apprezzata dai giocatori, soprattutto dai cosiddetti “fashions”, che amano rinnovare il look del proprio personaggio dopo decine o centinaia di ore di gioco. Il primo set di Grooming Ticket (uno per ile uno per il Felyne)gratuito e potrà essere riscattato negli store digitali di PlayStation, Xbox e Steam.Se Capcom manterrà i prezzi dei giochi precedenti, ogni ticket aggiuntivo potrebbe costare circa 2,99€, con pacchetti da 4,99€ (2 ticket) e 6,99€ (3 ticket).