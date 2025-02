Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Matteuzzi, i giudici: “Delitto crudo e terribile. Padovani la considerava di sua proprietà”

Uno stalker da manuale che si è trasformato un assassino perchél’ex fidanzata “un oggetto di sua”. Un uomo “sano si mente” autore di un “” di cui non si è mai pentito. Così iCorte d’Assise d’appello di Bologna motivano la conferma dell’ergastolo per Giovanni, l’ex calciatore e modello 28enne che massacrò l’ex fidanzata Alessandra, uccisa a Bologna il 23 agosto 2022. La vittima – che aveva denunciato l’uomo per stalking – venne uccisa a calci, pugni, martellate e infine colpita con una panchina sotto casa. “L’imputato ha considerato la vittima come un oggetto di, non come una persona a cui riconoscere il diritto di esprimere una scelta di libertà o di dissenso, l’azione omicida è espressione di un intento ritorsivo dell’imputato verso l’insubordinazione della vittima, è una punizione per essere stato lasciato, per i presunti tradimenti da lui ossessivamente contestati alla vittima- scrivono i-.