LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 6-7 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | c’è un break nel 3° set

Appassionati di tennis, preparatevi a vivere ogni scambio emozionante del match tra Errani e Vavassori contro Withrow e Khromacheva a Wimbledon 2025. La tensione cresce con ogni punto, e l’adrenalina è alle stelle. Rimanete aggiornati in tempo reale e non perdere nemmeno un colpo di questa sfida epica, dove ogni gioco può fare la differenza. La partita promette spettacolo: chi trionferà ? Scopriamolo insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 A zero Vavassori. 40-0 Serve&smash. 30-0 Non risponde di dritto sulla seconda Withrow. 15-0 Solita seconda in kick a cui la russa mai ha risposto di Vavassori. 1-3 Comoda entrata di Withrow, che legge la risposta di Errani e porta sul +2 i rivali. A-40 Altra prima su Vavassori, altro punto. 40-40 Entra a rete e chiude Vavassori: PRIMO GIOCO CHE VA AI VANTAGGI! 40-30 Ace Khromacheva. Su Vavassori 30-30 Sfortunata Errani, che aveva beffato sul lungoriga Withrow: palla sul nastro purtroppo. 15-30 Comoda chiusura Withrow. 0-30 Risponde alla grande Errani, chiude Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 6-7, 2-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: c’è un break nel 3° set

In questa notizia si parla di: vavassori - withrow - errani - diretta

