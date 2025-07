Sara Sforzini chi è la 42enne trovata morta a casa di una famiglia a Manziana | il giallo della notte nella villetta e l' ipotesi della droga

Il mistero avvolge ancora il decesso di Sara Sforzini, la donna di 42 anni trovata senza vita nella villetta di Manziana. Originaria di Oriolo Romano, il suo drammatico ritrovamento ha aperto un'indagine intricata che punta anche all’ipotesi di droga come possibile movente. Cosa si cela dietro questa tragica vicenda? La verità potrebbe emergere solo con ulteriori sviluppi delle indagini.

Sara Sforzini, 42enne originaria di Oriolo Romano (Viterbo), è stata trovata senza vita nella casa di una famiglia nella mattinata di venerdì 4 luglio, in via Santa Severa numero. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sara Sforzini, chi è la 42enne trovata morta a casa di una famiglia a Manziana: il giallo della notte nella villetta e l'ipotesi della droga

In questa notizia si parla di: sara - sforzini - 42enne - trovata

Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana - Sara Sforzini, donna di 42 anni originaria di Oriolo Romano, è stata trovata senza vita in una villetta a Manziana, alle porte di Roma.

Sabato è stata trovata senza vita in una villetta a Manziana, alle porte di Roma Sara aveva 42 anni Vai su Facebook

Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana; Sara Sforzini, chi è la 42enne trovata morta a casa di una famiglia a Manziana: il giallo della notte nella vi; Tragedia a Manziana: era di Oriolo Romano, Sara Sforzini, la 42enne trovata morta in casa di amici. Disposta l’autopsia.

Tragedia a Manziana: era di Oriolo Romano, Sara Sforzini, la 42enne trovata morta in casa di amici. Disposta l’autopsia - Il giallo riguarda la vittima: infatti non viveva nell’abitazione di via Santa Severa dove è stata ritrovata. Si legge su informazione.it

Sara Sforzini trovata morta a Manziana vicino Roma: chi era la donna e perché si trovava in quella villetta - Non si sa perché fosse nella villetta: si indaga per morte accidentale ... Secondo virgilio.it