F1 caos pioggia a Silverstone Norris batte Piastri Hamilton sfiora il podio

Il GP di Gran Bretagna a Silverstone è stato un vero spettacolo di adrenalina, tra pioggia torrenziale, incidenti e sorprese. Norris conquista la vetta, mentre Piastri cede il passo al suo compagno di squadra. Hulkenberg ottiene il primo podio in carriera, sfidando Hamilton in una rimonta mozzafiato. Una gara ricca di colpi di scena che ha lasciato gli appassionati con il fiato sospeso fino all'ultima curva.

Un pesante scroscio causa incidenti e penalità nel GP di Gran Bretagna. Piastri cede il primo posto a Norris con il primo podio in carriera di Hulkenberg, che resiste alla rimonta di Hamilton. Leclerc solo 14°. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, caos pioggia a Silverstone. Norris batte Piastri, Hamilton sfiora il podio

