LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | trionfa Norris podio per la Sauber! 4° Hamilton flop Leclerc

Benvenuti alla nostra diretta live del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di F1, un appuntamento imperdibile che ha regalato emozioni e sorprese fino all'ultimo giro. Tra trionfi inaspettati, strategie azzardate e volti nuovi sul podio, questa gara resterà nella storia. Restate con noi per aggiornamenti continui e analisi dettagliate, perché ogni attimo conta in un evento così emozionante. E ora, scopriamo insieme come si è conclusa questa spettacolare giornata di motori!

L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 17.54 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.50 E la Ferrari? L'azzardo di Leclerc in avvio non ha pagato: è stato un errore partire dalla pit-lane per montare le gomme slick: da quel momento il monegasco ha disputato una gara orrenda, con errori a ripetizione. Hamilton ha sfiorato il podio, ma anche lui non è stato perfetto, con tanti alti e bassi durante la gara. Meritatissimo il 3° posto di Hulkenberg, senza discussioni l'MVP di giornata. 17.49 Oggi ha vinto chi ha sbagliato meno, ovvero Lando Norris: premiata la regolarità del britannico.

