Addio a Giuseppe Crippa il re della microelettronica italiana

Addio a Giuseppe Crippa, il pilastro della microelettronica italiana e visionario imprenditore che ha rivoluzionato il settore. La sua scomparsa, avvenuta a 90 anni a Merate, lascia un vuoto incolmabile nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. Con la sua straordinaria intuizione, Crippa ha scritto pagine indelebili nella storia dell’elettronica nostrana, lasciandoci un’eredità di passione e genialità . La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti noi.

Milano, 6 lug. (askanews) – “Ci ha lasciato Giuseppe Crippa, imprenditore visionario e geniale. Una grande perdita per tutti noi. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia”. Con queste parole sul profilo X del ministero dell’Economia, il ministro Giancarlo Giorgetti, ricorda l’imprenditore brianzolo a poche ore dalla scomparsa. Crippa è morto il 5 luglio a 90 anni a Merate. È il fondatore dell’azienda tecnologica Technoprobe di cui è stato amministratore delegato fino al 2017. Per ricordarlo e celebrarlo la “Technoprobe – scrive l’azienda – si ferma per 24 ore, in Italia come in tutte le sue sedi nei tre Continenti e 10 Paesi dove operiamo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it