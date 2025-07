Formula 1 a Silverstone vince Norris Doppietta McLaren tra pioggia safety car e penalità Ferrari fuori dal podio

Un emozionante Gran Premio di Silverstone, tra pioggia, safety car e colpi di scena, ha regalato un’altra doppietta McLaren con Norris vincitore e Piastri penalizzato. La corsa è stata un turbinio di emozioni, mentre la classifica si conferma invariata in vetta. Tra sorprese e delusioni, il weekend si conclude con un podio storico per Hulkenberg e un Verstappen in rimonta. La classifica...

Un GP caratterizzato da tantissima pioggia, safety car, penalità e colpi di scena. Ma nulla cambia in vetta: altra doppietta McLaren, con Norris che vince davanti a Oscar Piastri penalizzato di 10? dopo un’infrazione all’uscita dalla safety car. Storico podio per Nico Hulkenberg, che tiene dietro Lewis Hamilton, quarto. Male Charles Leclerc, che ha chiuso al quattordicesimo posto. Quinto Max Verstappen che partiva in pole position. La classifica finale del GP di Gran Bretagna 1. Lando Norris (McLaren) 2. Oscar Piastri (McLaren) 3. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 5. Max Verstappen (Red Bull) 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, a Silverstone vince Norris. Doppietta McLaren tra pioggia, safety car e penalità. Ferrari fuori dal podio

