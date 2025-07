Golf Legends Tour Cina | vince Horne secondo Emanuele Canonica

L’azzurro Emanuele Canonica si conferma tra i protagonisti di livello internazionale, sfiorando il podio nel prestigioso Reignwood Legends Championship in Cina. Con una prestazione brillante e un totale di 205 colpi (-11), Canonica ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, lasciando il pubblico italiano e gli appassionati di golf entusiasti di questa performance. La sfida si chiude con il trionfo del sudafricano Keith Horne, ma l’italiano continua a scrivere pagine di eccellenza nel panorama mondiale.

Emanuele Canonica si è classificato al secondo posto con 205 (69 67 69, -11) colpi nel Reignwood Legends Championship disputatosi in Cina. Emanuele Canonica, con una tonica prova, si è classificato al secondo posto con 205 (69 67 69, -11) colpi nel Reignwood Legends Championship, torneo del Legends Tour disputato in Cina e vinto dal sudafricano Keith Horne con 204 (68 68 68, -12). L'azzurro, che è stato affiancato dallo scozzese David Drysdale e dall'inglese Matthew Cort, ha eguagliato la sua migliore prestazione sul circuito ottenuta nel 2022 quando è stato runner up nell'Irish Legends.