Ordine d’arrivo F1 GP Gran Bretagna 2025 | Norris vince Hamilton accarezza il podio sorpresa Hulkenberg

Emozionante spettacolo a Silverstone, dove Lando Norris ha conquistato una vittoria epica nel GP di Gran Bretagna 2025, sorprendendo gli appassionati e regalando entusiasmo alla McLaren. Hamilton, con il suo talento, si è accarezzato il podio, mentre la sorpresa della giornata è stato Hulkenberg, protagonista di una prestazione inattesa. Un appuntamento che rimarrà impresso nella storia della Formula 1, con affronti pieni di passione e adrenalina.

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Silverstone. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull'impegnativo circuito inglese, con l'ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Lando Norris ha vinto il GP di Gran Bretagna, facendo festa al volante della McLaren dopo un pomeriggio all'inseguimento sotto la pioggia. Nel finale si è aperto uno squarcio di sole e la girandola di pit-stop ha premiato il padrone di casa, che è così riuscito a precedere il compagno di squadra Oscar Piastri (a lungo al comando, ma penalizzato di dieci secondi per un'infrazione commessa alle spalle della safety car) e ad accorciare ulteriormente le distanze in classifica generale dove continua a svettare l'australiano.

