Calciomercato Roma contatti con Kokcu | Inter in agguato

calciomercato roma, i giallorossi sono pronti a fare sul serio per Orkun Kokcu, un centrocampista tecnico e dinamico che potrebbe rivoluzionare il reparto mediano. Con l’Inter in agguato e il Benfica in rotta con il giocatore, la Roma si inserisce come possibile protagonista di questa trattativa. Kokcu è un profilo che ...

In rotta con il Benfica a causa dei rapporti compromessi con l’allenatore Bruno Lage, Orkun Kokcu torna prepotentemente nei radar della Roma, alla ricerca di un centrocampista completo e funzionale al nuovo progetto tecnico. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i giallorossi avrebbero già mosso i primi passi per convincere il giocatore e creare le basi per un’eventuale trattativa con il club lusitano. Kokcu è un profilo che non ha mai smesso di affascinare la Roma, fin dai tempi delle sfide europee contro il suo Feyenoord, quando José Mourinho aveva già chiesto informazioni per lui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, contatti con Kokcu: Inter in agguato

In questa notizia si parla di: roma - kokcu - calciomercato - contatti

Calciomercato Roma, spunta Orkun Kökçü per il centrocampo: contatti avviati con il Benfica - La Roma accelera sul calciomercato: la strategia è chiara e decisiva, con il sogno di rafforzare la mediana.

La Roma insiste per Wesley #asroma #romanewseu #calciomercato Vai su Facebook

Mercato, Kokcu tra Roma e Inter: il Benfica apre, ma chiede 40 milioni; Inter, caccia al dopo Calhanoglu: spunta anche Kokcu del Benfica; Kokcu tra Roma e Inter: il Benfica apre, ma servono 40 milioni.

Conferme dal Portogallo, Roma sulle tracce di Kokcu - Il centrocampista turco era finito nei radar giallorossi fin dai tempi di Mourinho, dopo le sfide europee con il Feyenoord. Si legge su ilromanista.eu

Dalla Turchia, contatti tra la Roma e Kokcu: la situazione - Come riporta il portale turco, il club giallorosso è in contatto con Orkun Kökçü. Scrive msn.com