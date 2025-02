Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Casse non sfrutta il n.1, è dietro Rogentin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA11.38 Attenzione che il cielo si è annuvolato. La visibilità è cambiata.11.38 Il 40enne Theaux si qui è il peggiore, quarto a 1.23. Attenzione ora all’americano Ryan Cochran-Siegle: in prova è stato velocissimo.11.37 Il transpaga subito 0.42 al secondo intermedio e 0.77 al terzo. Niente da fare.11.36 Muzaton secondo a 28 centesimi. Distacchi molto risicati.difficilmente finirà nei 10. Ha proprio dato la sensazione di ‘andare a spasso’ in alcuni frangenti, con linee troppo abbondanti. Adesso il veterano francese Adrien Theaux.11.34 In pista il francese Maxence Muzaton. Al secondo parziale èdi 12 centesimi, al terzo recupera e si porta a 1 decimo.11.34si porta al comando con 43 centesimi su