Busto Arsizio esce dal commissariato e va a spacciare | arrestato dalla polizia

(Varese), 8 febbraio 2025 – Venerdì pomeriggio, ladi Stato dihaun cittadino extracomunitario per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione, inoltre, gli agenti hanno sequestrato 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita, oltre a tre panetti di hashish da 100 grammi ciascuno e diverse dosi di cocaina. Inizialmente, l’uomo era stato notato mentre scavalcava la recinzione di uno stabile abbandonato nei pressi della chiesa dei Santi Apostoli in via Genova. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una patente di guida rubata; è stato, quindi, accompagnato ine denunciato per ricettazione. Gli agenti, già allertati per alcune segnalazioni circa la presenza di spacciatori in quella zona, hanno deciso di monitorare l’uomo che, una volta rilasciato, si è diretto nuovamente verso lo stesso stabile.