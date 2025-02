Casertanews.it - Nonna Addolorata compie 100 anni: "Donna esempio di amore e devozione"

Leggi su Casertanews.it

Una nuova casertana centenaria. Oggi, la signoraVagliuso, ha compiuto 100. Per festeggiare l’importante ricorrenza, a portarle gli auguri di tutta la città ci Caserta, è stato il sindaco Carlo Marino. La signora Vagliuso ha vissuto per tutta la vita a Casolla e, per un.