I Me contro Te si sposano e svelano la data delle nozze | Ma non siamo i Ferragnez

Luì e Sofì, meglio noti come i MeTe sie hanno condiviso in un nuovo video del loro podcast Me con Te ladel loro matrimonio: settembre 2025. Luigi Calagna e Sofia Scalia si sposeranno in Sicilia, in chiesa, “perché noicattolici” e ci hanno tenuto a smentire che non sarà un matrimonio “riparatore”. Sofia infatti non è incinta, come aveva ipotizzato qualcuno.Fa un po’ sorridere il modo in cui Luì e Sofì tentino di creare hype su questo annuncio. Da tempo i due parlano di, ma finora non hanno mai concretizzato nulla.“Settembre è tipo dietro l’angolo, cioè nessuno si aspettava di questo annuncio pensavano che l’avremmo annunciato per l’anno prossimo, non per quest’anno.“No tesoro, nessuno si immaginava che avremmo annunciato quest’anno il matrimonio, cioè è stata sicuramente una grande sorpresa anche per me, devo dire la verità”I due hanno aggiunto che per ora non sanno ancora il giorno esatto in cui si sposeranno, perché fino a qualche giorno fa avevano unaufficiale, ma hanno scoperto che essendo di domenica, “in Sicilia non ci si sposa di domenica”.