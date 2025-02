Lanazione.it - Vela: Vitamina Sailing in regata nelle 52 Super Series 2025

Pisa, 6 febbraio– È unricco di grandi novità quello che attende il, team protagonista da anni nell’ambito dellaprofessionistica, inper lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra. Dopo che la scorsa stagione era stato impegnatodue classi M32 e Club Swan 50, quest’anno ilparteciperà alle 52con il TP52 Alkedo powered by, un progetto dello studio Botin Partners costruito a Valencia da King Marine, già noto agli appassionati prima come Azzurra e poi come Interlodge. Alla barra di Alkedo powered byl’esperto timoniere, nonché fondatore del team Andrea Lacorte, che sarà affiancato da un equipaggio in cui spicca la presenza del famoso tattico neozelandese Cameron Appleton - con Emirates Team New Zealand nella vittoriosa difesa dell’America’s Cup 2000 e vincitore di 10 titoli Mondiali – e dello stratega Alvaro Marinho, stella dellaportoghese con quattro partecipazioni olimpiche in carriera.