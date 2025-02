Cinemaserietv.it - Il colore delle magnolie 4, la recensione: il cuore di Serenity batte ancora

La serie: Il4, 2025. Creata da: Sheryl J. Anderson. Cast: JoAnna Garcia Swisher, Heather Headley, Brooke Elliott. Genere: Drammatico, sentimentale. Durata: 50 minuti circa/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama: Maddie, Helen e Dana Sue affrontano nuove sfide personali e professionali mentreè colpita da una crisi economica. Tra amori, amicizia e cambiamenti, la loro unione sarà messa alla prova.A chi è consigliato? A chi ama i drammi romantici con personaggi profondi e un forte senso di comunità.Dopo un anno di attesa, Iltorna con una quarta stagione che promette nuove emozioni, colpi di scena e un profondo senso di cambiamento. Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott) si trovano ad affrontare nuove sfide personali e professionali, in un periodo in cui tutto sembra in continua evoluzione.