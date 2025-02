Iodonna.it - Esce al cinema una divertente rom-com che s'ispira ai grandi classici del "travestitismo", trascinata da un'irrefrenabile Matilde Gioli

Nel panorama spesso asfittico della commedia italiana, Fatti vedere, diretto da Tiziano Russo e da oggi al, porta una ventata di freschezza con un’idea semplice ma efficace. Una giovane psicoterapeuta che, per caso e per errore, si trova a fare terapia online con il suo ex, travestendosi da un’anziana collega per scoprire perché lui l’abbia lasciata. Un espediente che omaggia dichiaratamente Tootsie e Mrs. Doubtfire, trovando però una propria identità in una narrazione leggera e godibile, ben interpretata da un cast affiatato e valorizzato dalla brillante performance di. Film iconici e frasi cult: 15 titoli imperdibili X Leggi anche ›torna single: finita la storia d’amore con Alessandro Marcucci La forza di Fatti vedere risiede nella sua protagonista.