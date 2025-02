Anteprima24.it - Av/Ac Sa – Rc. Ferrante (Mit) incontra commissario: Opera procede spedita, stop allarmismi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La nuova linea alta velocità / alta capacità Salerno – Reggio Calabria è un’infrastruttura prioritaria, sulla quale è massima l’attenzione del MIT e mia in particolare. Seguo il dossier sin dall’inizio del mio mandato e, grazie anche all’impegno incessante di Rfi, l’. Bando, dunque, ad infondati: l’Av Salerno – Reggio Calabria rappresenta l’Italia che riparte e torna a investire sulle grandi opere, sullo sviluppo e sul Mezzogiorno come locomotiva del Paese”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio, che questa mattina hato ilstraordinario dell’Lucio Menta.“Ho volutore l’ingegner Menta, la cui nomina è stata di recente formalizzata, per augurargli buon lavoro e ribadire la volontà di proseguire con gli interventi nell’ottica della programmazione per singole fasi.