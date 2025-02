Cultweb.it - Altro che contare le pecore: queste due attività vi faranno addormentare in pochi minuti

L’insonnia è un problema diffuso, spesso aggravato dall’ansia stessa di non riuscire a dormire. Quando la mente è sovraccarica di pensieri, il sonno sembra impossibile. Ma due strategie basate sulla neuroscienza possono risolvere il problema. Si chiamano scansione corporea e “cognitive shuffle“. Questi metodi ingannano il cervello, impedendogli di focalizzarsi su preoccupazioni e stress, favorendo così un rapido addormentamento.uomo che dorme (fonte: Pexels)La scansione corporea è una tecnica suggerita dalla psicologa Dr. Alexis Kennedy, esperta in gestione dello stress. Per praticarla, sdraiatevi in una posizione comoda e portate l’attenzione sul vostro corpo, partendo dai piedi e risalendo lentamente fino alla testa. Ogni parte del corpo deve essere esaminata con attenzione: sentite calore, formicolio, rilassamento? Fermatevi qualche secondo su ogni area e riconoscete la sensazione.